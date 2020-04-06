大樓戶外機械式電梯大門損壞，研判是許女駕車衝入導致大門毀損。（程炳璋攝）

女駕駛被救出時不斷哀嚎。（程炳璋攝）

機械式電梯從1樓到3樓深達10多公尺。（程炳璋攝）

台南市東區長榮路一棟大樓5日晚間10時許發生一起汽車墜落意外，許姓女駕駛獨自駕車，因不明原因從外向內衝破大樓機械式汽車電梯，車子直墜地下3樓，半空翻轉半圈著地，警消獲報破壞車門救出受傷哀嚎的許女，送醫急救暫無生命危險。

46歲許女在東區長榮路一動住宅大廈內租用停車場，她最近向友人借車使用，第1次開朋友車的她，疑似不熟車況，5日晚間10時許在要進入大廈的機械式汽車電梯時，不等大門開啟，直接衝破電梯大門，電梯內平台尚未升起，許女連車帶人跌落電梯內地下3樓底層。

這動住宅大樓1樓至地下3樓距離10幾公尺，車輛在空中旋轉半圈，車輪朝上、車頂朝下著地，並發出巨響，住戶驚聞報警，警消人員到場，以機具破壞車門，將人救出。

許女脫困時不斷哀嚎，脊椎受創，腳部有傷口，身上、臉部都有血跡，幸好意識清楚，警消人員小心翼翼將她抬上擔架，送往成大醫院急救，暫無生命危險。

汽車無端墜落電梯內，大樓住戶議論紛紛，許女是否酒駕或是不熟車況誤踏油門，警方需等許女狀況穩定，抽血酒測後才能確定。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車、安全有保障

女子駕車衝入大樓機械電梯，直接從1樓翻落地下3樓

(中時 )