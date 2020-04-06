「神明代言人」沈嶸近日與眼科醫師黃宥嘉隔空交戰，沈嶸還開嗆：「本人不用王法制裁你，魔法比較快，一秒讓你黑掉，霉運纏身。」對此，通靈大師江嘉葉也跳出來說話，希望大家拿掉對命理師的成見。

江嘉葉表示，命理師尤其是通靈人有受到神佛指導，稱自己受到觀世音菩薩、王母娘娘及其他神佛一年的教導，學習各種法術、咒語、手印、符令等，能處理許多陰陽間不同事務，因為嚴肅難學，他們須辛苦用功才能學成，因此在不了解的情況或尚未與命理師接觸下，不要隨口謾罵「神棍」。

江嘉葉說，茅山派有祖傳的法術，其他派別亦有下蠱、養小鬼等各種本領，認為沈嶸一定有她的本領，才會如此自信說出以魔法制裁，並要大家想想有時出現查不出原因的生病或精神問題，是否會去找老師處理，「或許是不小心沖犯了有能力施法術的老師背後的神，記住，會施法術的老師背後都有神明的。」

「不要隨便批評命理師，命理師也是有權發表言論和他的專業看法」，江嘉葉不懂為何對劉真的關心叫做消費劉真？希望網友別隨便謾罵，認為也許沈嶸說的「命不該絕」是霸道些，「但她也是焦急啊！」

江嘉葉覺得黃宥嘉也是說出自己的想法，但語氣若溫和一點應該比較能讓人接受，江嘉葉透露曾在節目中聽對方說過羞辱命理師的話，說：「命理師可能有收錢才會幫當事者說話！」讓她深感命理師人格被侮辱，反擊：「多少名嘴在評論事件時，若為哪方說話，就是有拿錢？醫師看診，開刀若服務好些，就是另外有拿病患的錢？」最後向大家喊話學命理也不簡單：「請大家尊重命理師，感恩啊！」

(中時電子報)