中央疫情指揮中心點名11個熱門觀光景點緊急發出「國家警報」，富邦金、新光金要求員工，連假去這11處遊玩，要居家辦公14天，不過，國泰金控最猛，在上班日的前1天，已經估算出約有1200名同仁，曾在春假假期間去過防疫中心公告熱門景點，國泰金表示，已通知這些同仁，全部都要居家辦公2個星期。

國泰金控表示，當前疫情相當嚴峻，只要有助於控制疫情與防範的作爲，國泰都很樂於努力做好各個相關措施；對於其他正常上班的同仁，國泰金表示，全部全程帶口罩辦公，且早晚必需量測體溫。

保誠人壽也跟進，內部已發出公告，同仁或同住家人（含室友）以及駐點廠，於清明連假期間有收到中央流行疫情指揮中心，透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」所發送訊息者，請居家辦公至4月17日止；保誠人壽表示，除指揮中心發出的景點外，另加上台南夜市及老街。

政府公布的11個「國家警報」風景區，包括屏東墾丁、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、旗山老街等。

(中時 )