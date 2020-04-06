直播主Kimi有著甜美可愛的面容，和她對話後卻發現她不為人知的另一面。作為小兒麻痺父母的孩子，她看盡人生百態，卻仍擁有燃燒不完的熱情，並在直播這片新天地中，找到了再向上前進的基石。她對直播有著獨特詮釋：「直播是一門藝術，臨場反應是驅使著我努力提升的動力。」

直播主Kimi自覺因直播工作自我成長。（Kimi提供）

Kimi小時候家裡生活條件並不好，最令她感恩的就是父母。「我的爸媽因小兒麻痺，做起什麼工作都比別人艱辛數倍，養育我也非常辛苦。」她舉了江蕙的作品〈落雨聲〉歌詞中「你若欲友孝世大嘸免等好額」為例，「這歌詞說的是你若想孝順，不用等到成為有錢人。曾看父親搬運貨品、被人嫌棄，所以從小我就告訴自己，未來就算母親父親捨不得吃好的，我也要買給他們享用。」

赴港學習生命禮儀 熱衷公益活動

在唸書期間她成績出色，尤其在語文方面展露天份，在20歲正式取得禮儀師證照後，她拿著台灣證照，赴香港學習，「香港願意學殯儀的人不多，但我願意多花時間學習。」當時的老闆被她的決心打動，於是在香港正式從事殯儀工作，「當時香港需要會台灣普通話的人撰稿、收集生前契約，當時我的表現被視為最優秀的。」

Kimi熱衷於公益活動。（Kimi提供）

Kimi同時熱衷於公益活動，去年她收到台北殯葬管理處的感謝函，感謝她捐款、已幫助近兩萬位亡者，「雖是捐出一部分的薪資，但做善事令我感覺非常踏實。」從事直播、成了半個公眾人物，她仍想保有過去的初衷持續做公益，「當然也經歷許多流言蜚語，但我自己明白，真正的公益能大愛於世、不思回報。」

直播主Kimi認為，直播臨場反應是驅使她努力的動力。（Kimi提供）

我的人生 由我定義

直播初期她因表現生澀被部分觀眾否定，不服輸的她努力觀摩其他直播主，每天只睡6小時。她看自己的直播回放感到乏味時，自問「如果連我自己都看到睡著，粉絲豈不更難捱？」於是她調整風格，在節目分享人生經歷，還不定時玩角色扮演、讓視覺充滿變化，迅速吸引大批粉絲，一個月後她就摘下「風雲主播」頭銜，她自謙：「我相信越努力、就會越幸運。」

踏入直播世界，令Kimi有了更新的視野，「直播工作讓我認識更多不同思維的朋友，不論是我的分享或是他們的分享，過程費勁，卻更顯出每一步都是值得的。」起初她頗容易受負面情緒糾結而走心，就在最低落時，一位粉絲刷給了她大神級禮物，「我哭著看著那份大禮，感覺很不可思議、也很奇妙。」漸漸地，她面對人事物有了不同應對方式，「我遇過死忠鐵粉、黑粉；也遇過笑裡藏刀、覬覦妳成就的同行，我學會了用寬廣心胸面對，讓負能量退散。」

直播主Kimi最感謝拉拔她長大的父母親。（Kimi提供）

越自律越自由

最近她熱衷於尋找人生的位置，「人生是不停的挑戰，我好奇我的每個選擇能走到哪？哪裡是巔峰？一直挑戰著自己。我想去更多地方、看更多文化遺產，繼續為公益付出。」過去她做公益保持低調，而成為直播主後，她發現能藉這身份向大家宣揚公益，「當你發揮買一條愛心口香糖的能力，在那當下，世界就為你綻放笑容。」

在她心中最想感謝的除了拉拔她長大的父母親外，還有每一位粉絲、以及她的經紀人。她也感謝曾遇過的小人，「沒有他們的打擊，我就不懂堅強和成長。」

直播主Kimi多變造型獲粉絲好評。（Kimi提供）

(中時 )