九把刀當爸！刀大父親搶發喜訊：「小孫女來報到。」（摘自臉書）

九把刀與前主播周亭羽在2017年低調結婚，孕事總成媒體追逐的焦點，日前也有不少好友如柯震東、宋芸樺登門送禮，眾人期待新生命的到來，沒想到九把刀的父親柯毓彬5日晚間在個人臉書分享小孫女在晚上8點19分出生，意味著九把刀的「前世情人」來世上報到。

現正值新冠肺炎疫情嚴峻期間，九把刀擔任藥師的父親柯毓彬近日也因代售口罩銷售忙得不可開交，他寫道，「傳來一聲宏亮的哭聲，振奮了柯家所有成員，九把刀當爸爸了，柯藥師的長孫女正式加入柯家班行列，在這個武肺病毒肆虐的當下，小孫女來報到，不但為我們家增添了喜氣，也掃除了柯藥師鬱悶已久的心情，滿身的疲憊頓時煙消雲散。」

九把刀也在5日晚間7點多左右在臉書詢問，「看到老婆正一直陣痛一直陣痛的表情，忍不住想，男人有哪一種活動可以比擬『生小孩』的嗎？沒有的話，有稍微接近一點的嗎？」可想而知老婆周亭羽當時陣痛，不少粉絲更關心起來，詢問是否「要生了？」如今新生命降臨，讓九把刀除了忙於籌備中的新作外，新手爸爸的身份也格外挑戰。

(中時 )