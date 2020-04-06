九把刀常在臉書分享生活點滴，老婆周亭宇懷孕後他也經常貼文分享即將為人父的喜悅。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

九把刀的藥師父親柯毓彬5日晚間在臉書分享喜訊，表示九把刀當爸爸了，柯家喜迎長孫女。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

在女兒呱呱墜地的前一個小時，陪產的九把刀也在臉書貼文心疼老婆因陣痛受苦。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

九把刀當爸爸了！以《那些年，我們一起追的女孩》大紅的作家、導演九把刀，2017年與前主播周亭宇結婚，去年底兩人在臉書公布懷孕喜訊，5日晚間九把刀父親柯毓彬在個人臉書搶先公布喜訊，喜迎長孫女，加入柯家班的行列！

41歲的九把刀本名柯景騰，父親柯毓彬在彰化市開設明功藥局多年，是知名的藥師，年初爆發新冠肺炎、實施口罩實名制後，藥局也需要忙碌代售口罩；他常自稱柯藥師發文，貼文稱「小孫女的報到，不但為我們家增添了喜氣，也掃除了柯藥師鬱悶已久的心情，滿身的疲憊頓時煙消雲散。」

九把刀的臉書粉絲專頁，4日下午才貼上他與周亭宇和許多友人的合照，感謝各方好友送來許多衣物、安全汽座等寶寶用品，除了感謝好友們送的禮物，也不忘驚嘆「我要當爸爸了真的好扯喔！扯！」隨即又在5日晚間7點多貼文，預告老婆臨盆，「看到老婆正一直陣痛一直陣痛的表情，忍不住想，男人有哪一種活動可以比擬「生小孩」的嗎？沒有的話，有稍微接近一點的嗎？」似乎很心疼周亭宇臨盆生小孩的痛。不過一貼文時間看來，周亭宇1個小時候就順利產下女嬰。

柯毓彬5日晚間10點多在臉書貼文寫下「2020／04／05 20：19傳來一聲宏亮的哭聲，振奮了柯家所有成員，九把刀當爸爸了，柯藥師的長孫女正式加入柯家班行列，在這個武肺病毒肆虐的當下，小孫女來報到」、並說「將這個好消息告訴大家與大家分享，九把刀不可思議的成了爸爸，我也升格為兩光兩光（台語）四個金孫三龍一鳯，真的是太開心了...」對柯家唯一的小孫女誕生感到既歡喜又期待，臉書親友也紛紛留言道賀誌喜。

(中時 )