國泰金防疫 1200位員工今起居家辦公2周 03:132020/04/06 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國泰金近1200位員工，自今(6)日起全部居家辦公二周。(國泰金官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰金調查春假期間去過防疫中心公告熱門景點的同仁，約近1200位，通知自今(6)日起全部居家辦公二周；而其他正常上班的同仁則全部全程帶口罩辦公且早晚必需量測體溫。 國泰金表示，嚴峻疫情當前，只要有助於疫情控制與防範的作爲，國泰都很樂於努力做好各個相關措施。 (旺報 ) #國泰金 #同仁 #全部 #居家 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 宮廟參拜信徒腰斬 04:102020/04/02 地方新聞 宜縣針對公共區域 地毯式消毒 04:102020/04/02 地方新聞 桃竹苗公共場域 防疫大消毒 04:102020/04/02 地方新聞 金山警防疫結合科技 實施居家隔離及檢疫管制 03:012020/04/02 生活 守護抗疫天使 東北角餐廳贈防疫元氣便當 13:232020/04/02 生活 竹市防疫計程車24小時待命 防疫司機：這份工作很光榮 13:242020/04/02 生活 義大利疫情慘重 留台義籍老神父擔憂求救並表示感謝 21:162020/04/02 政治 泰國今起宵禁 自每日晚上10點起至次日凌晨4點止 04:092020/04/03 財經要聞 地方搶出招 替失業止血 04:092020/04/03 財經要聞 守護老人家 防疫下半場主戰線 04:102020/04/03 地方新聞 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 - 財經 台股明難逃補跌 專家：散戶注意2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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