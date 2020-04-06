國泰金調查春假期間去過防疫中心公告熱門景點的同仁，約近1200位，通知自今(6)日起全部居家辦公二周；而其他正常上班的同仁則全部全程帶口罩辦公且早晚必需量測體溫。

國泰金表示，嚴峻疫情當前，只要有助於疫情控制與防範的作爲，國泰都很樂於努力做好各個相關措施。

(旺報 )