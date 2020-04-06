4/6-4/12｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

人稱「國師」的星座專家唐綺陽看台灣新冠肺炎疫情！她認為這次清明假期完全凸顯大家從「驚疑、害怕、恐慌」，到「安全感爆棚、覺得厄運不會是我」的鬆懈。這樣的輕忽、自私無疑加大了「撞車、翻車的機率」，疫情是否會在台灣造成破口、甚至蔓延的這些變數？唐綺陽指出，「兩週後才見真章」。

唐綺陽表示5日中午是今年的「第一波木冥合」且來到合相高峰，並開始出相位，像是衝著老人來，引發各界高層、貴冑紛紛中標、死亡，或推動疫情進入高峰、帶來明確的死亡威脅等。疫情連帶來了經濟活動停擺帶來巨大損失，各國政府須拿出巨大金額的金錢紓困，與各種企業都面臨經營困難，將導致倒閉潮、失業潮，她指出這樣的「木冥合相」今年還有兩波，第2波在6月，第3波在9、10月。f

唐綺陽觀測星象發現火星、土星持續在水瓶，她解釋「人多勢眾、群聚有毒」的意象四處展現，輿論、風向的形成若來自「內在陰暗或受害發洩」，就會造成霸凌、圍勦、肉搜、公審等事件頻發，尤其在網路上，更是將人性之惡表露無遺。

另外，因見台灣人怎麼「忽然都不怕染病、紛紛去景點玩了呢」？唐綺陽提出警告，「人多有毒」表現在「人擠人就容易中鏢」，她認為這是人性最被考驗的時刻，苦勸所有台灣人「真的…別再這樣自我下去！」

唐綺陽表示，火土水瓶將歷時一個半月，「群聚有毒」會逼迫大家變得疏離，她呼籲 ：「我們都不希望成為受害者，也最好不要輸給人性成為加害者，請大家對此星象保持警覺，並時時自省，勿被狂歡誘惑。」

重要星象：水、海雙魚出相位，第一波木、冥合出相位，水星進白羊座。

工作注意↓

雙子：事情別只看表面，要讀懂暗中的表達

獅子：有機會得到員工助力，工作一飛衝天

天蠍：別一意孤行，免得白做工

射手：適合和熟人、有默契者互動

桃花注意↓

處女：表達愛意時，要懂得浪漫

天秤：適時的收斂善意，以免電到麻煩桃花

水瓶：好好做自己，保持個人本色

雙魚：有失戀之感，或考慮放生桃花

財運注意↓

白羊：當心情緒性的揮霍會造成破財

金牛：好好理財會獲得回報

健康注意↓

巨蟹：注意交通問題，有問題就趕緊處理

魔羯：多注意身體，別讓小問題變成老毛病

(中時電子報)