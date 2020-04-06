英國女王罕見電視演說打氣 「我們將會成功」

新冠疫情肆虐包括英國等全球多國，93歲高齡的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）台灣時間今(6日)凌晨3點發表非常罕見的電視特別演說，呼籲國民面對疫情要展示自律和保持幽默感，同時也感謝醫療前線醫護人員的努力。她強調，「我們將會成功」，所有人將能與親友再會。

英國今天新增621例新冠死亡病例，累計4934人不治，還有47806人確診。英國首相強生今天也驚傳因為新冠高燒症狀不退，送醫檢查。疫情居高不下之際，英國女王伊麗莎白二世今天發表特別演說，替英國人民加油打氣。

女王的演說長達4分半鐘，她提到英國正面臨的困難：「很多人陷入悲哀，很多人身陷財務困境，我們所有人的日常生活發生了巨大變化。」，「我希望多年後每個人都能為自己如何應對這次挑戰感到驕傲，我希望後輩提起我們這一代人時，會說我們與祖輩們一樣堅強。」

女王也指出︰「雖然自我隔離有時會很艱辛，不同信念的人會相信這提供一個機會，讓我們慢下來，停一停，想一想。在英聯邦國家以至全球，我們看到不少賺人熱淚的故事，人們互相幫助，不論是運送食物包裹和藥物，查看鄰居情況，或改變業務幫助有需要的人。」

女王特別提起，這次講話令她想起1940年自己十幾歲時，跟妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）一起第一次廣播。當時身為兒童，在溫莎堡向流離失所的兒童講話。今天，再一次，很多人會感受到跟所愛的人分開的痛苦。但我們知道我們在做正確的事。」

她最後提到︰「今次我們跟全球所有國家合作，為了共同目標，利用昌明科學和本能的同理心來治癒。我們將會成功，成功將屬於我們所有人。雖然我們仍要忍耐多一點，但我們應該感到欣慰，因為美好的日子將會重臨。我們將會再次跟朋友在一起，再次跟家人在一起。我們會再次相見。」

女王今天的演說於溫莎城堡預錄，在英國當地晚間8點時段全國播出，在此之前，她只發表過4次全國電視講話，分別是2002年女王母親逝世後、1997年黛安娜王妃葬禮前，及1991年第一次波斯灣戰爭，2012年女王登基60週年。

英國王室工作人員表示，女王此次講話是非常私人的講話，是她在各種困難時期積累的經驗。與每年耶誕節講話的輕鬆氛圍不同，今天女王講話時，桌上沒有擺放女王家人的照片。

(中時電子報)