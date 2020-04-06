陽光帥氣的禾浩辰，出道作品《等一個人咖啡》中，就被導演九把刀扒光衣服，穿上比基尼秀出壯碩肌肉。這次在新片《逃出立法院》中，他不光是秀身材，還要對抗喪屍，每個動作都讓愛看摔角比賽的他，打到腎上腺素爆發，其中「一柱擎天」的姿勢更是他的最愛，因為和周星馳在電影《家有囍事》中的「巴黎鐵塔」體位特別相像。

在充滿政治嘲諷和黑色幽默的電影《逃出立法院》中，多位立委與高官在立法院染上活屍病毒，開始互相撕咬，政府為控制疫情，下令全數殲滅。在活屍立委的夾擊下，一群情感與利益互相糾葛的倖存者，必須想盡辦法逃出立法院。

在《逃出立法院》中，禾浩辰飾演一位個性怯懦的新科立委，對社會大小事都相當無感。（圖／華映娛樂提供）

看摔角 當娛樂

禾浩辰平時就愛看摔角，其中「吊車翻摔」是他覺得最帥的姿勢。招式名稱：吊車翻摔（圖／彭子桓攝）

飾演立法委員的禾浩辰，片中要一路對抗活屍，他表示：「剛開始看到劇本，以為是開玩笑，覺得『這劇情怎麼拍得出來？所有的演員都可以配合嗎？』」為了能完成片中的高難度動作，禾浩辰演出前特別上了十堂「極限武術」的訓練課程，讓他大呼過癮，「因為我以前就很喜歡看WWE（世界摔角娛樂）。」

回到拍片前受訓的場地，禾浩辰興奮地說：「有一招『吊車翻摔』，我在看教練示範帶時就讚嘆到不行，因為很像周星馳與張曼玉在《家有囍事》裡的『巴黎鐵塔之吻』。」原先擔心自己做不到的禾浩辰，在教練仔細講解完各個動作後，決定放膽一試，體育系出身的他，果然成功學會「吊車翻摔」。本刊記者見他現場示範，每個動作都做得輕而易舉，絲毫不費力。

剪刀腳 有困難

禾浩辰的武術教練Teddy，也是《逃出立法院》的動作指導，他大讚禾浩辰非常有天賦：「絕對不是因為他體態很好，我有很多學生也是渾身肌肉，但身體很虛，扛人都扛不起來。」

聽到教練這樣誇獎，禾浩辰卻謙虛自招，有個動作他覺得非常困難，就是電影《逃學威龍》裡出現過的「奪命剪刀腳」。因為不但要「飛起來」跳到對手頭上，還要把對方壓制在地，除了自己要做好心理建設，也要和夥伴建立信任。

禾浩辰平時就愛看摔角，其中「吊車翻摔」是他覺得最帥的姿勢。招式名稱：喉輪落（圖／彭子桓攝）

新冠肺炎疫情未減，《逃出立法院》卻沒有因此延期上檔，還打出「戴口罩去看」的口號，似乎對票房很有信心。禾浩辰說：「這可能是個轉機，因為大家看電影投射的點會不一樣，有人可能看到政府的問題，或成長過程中環境的改變，也有現在社會中的科技冷漠，蠻有趣的。」

賴雅妍在片中化身脾氣暴躁的前立法委員，是幫禾浩辰輔選有功的強勢國會助理。（圖／華映娛樂提供）

場地提供：

IWT Tricking Studio / IWT極限工作室

新北市新莊區大觀街42巷6號1樓

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禾浩辰平時就愛看摔角，其中「吊車翻摔」是他覺得最帥的姿勢。招式名稱：RKO（圖／彭子桓攝）

(中時電子報)