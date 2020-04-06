新冠肺炎感染源不明的案例日益增加，社區感染已經近在咫尺，而無症狀感染者正潛伏在你我身邊，處處都是病毒危機，本刊特別訪問感染科醫師，整理出6大最危險公共區域。

台灣雖然已經禁止外國人入境與轉機，但隨著大批留學生返台「避難」，讓境外移入案例大爆發，中央疫情指揮中心陳時中直言「進入最關鍵時期」。

境外移入成為防疫第二波的關鍵，隨著第三次的武漢包機，大批返台人潮也增加社區感染風險。（圖／報系資料庫）

到底哪裡最危險？「絕對是密閉空間！再加上研究顯示病毒附著於塑膠的存活時間最長可達3天，所以捷運座椅自然要多加小心。」國泰醫院臨床病理科主任、感染科醫師崔可忠認為，新冠病毒多少都會產生「氣溶膠傳播」，病毒會依附在患者噴出的懸浮液體中飄散，如果在陽光下就可能蒸發，若在密閉空間內就有極大機率附著於物體上。

國泰醫院感染科醫師崔可忠認為新冠病毒「氣溶膠傳播」，病毒若在密閉空間內就有極大機率附著於物體上，而捷運座椅是最明顯目標！（圖／翻攝自官網）

「捷運座椅是最明顯的目標！」崔可忠說，捷運局目前應該都有定期消毒座椅，所以不必過度憂心，個人也可以在乘坐前先以酒精擦拭椅面。台北捷運局表示目前已經加強消毒頻率，捷運車站內包括廁所、手扶梯、售票機按鈕每隔4小時消毒一次，還添購了電動消毒噴霧器針對月台、大廳等大範圍區域快速進行消毒。

至於民眾密集度最高的車廂，每小時都有清潔人員檢查環境，每8小時針對座椅、手拉環等部位進行消毒。台北捷運局表示，未來若政府要拉高消毒頻率，也會全力配合。

台北捷運局表示，目前車廂每8小時消毒一次，但隨時會因應疫情需求增加頻率。（圖／王永泰攝）

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(中時電子報)