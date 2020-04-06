隨著感染人數日益增加，也代表社區感染風險向上攀升。當這些病毒進入公共區域之中的時候，每個人都有機會感染，又找不出感染源頭，於是大規模社區感染就會一觸即發。

中國傳染病專家鍾南山曾公開表示，電梯屬於狹小的密閉空間，一定要戴上口罩、並避免彼此交談，若觸摸按鍵之後也一定要消毒雙手。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也認為電梯最危險，「新冠病毒到底會不會經由空氣傳播，目前還沒有很直接的證據，但如果是在電梯裡面，因為屬於密閉空間，而且又相當狹小，如果一起搭電梯的人感染新冠病毒，他咳嗽一下、或是打噴嚏，病毒就可能飄散在空氣中，萬一你又沒戴口罩，就可能因此感染。」

密閉空間內的冷氣空調出風口也是危險位置，病毒有可能隨著空調傳送到其他空間。（圖／報系資料庫）

不只如此，新冠病毒至少可以在空氣中存活3小時，國泰醫院臨床病理科主任、感染科醫師崔可忠說，若在密閉空間內，冷氣空調出風口也是一個危險位置，病毒有可能隨著空調傳送到其他空間。「如果萬不得已一定要在會議室開會，最好不要選出風口的位置，而且一定要戴上口罩。」

國泰醫院感染科醫師崔可忠表示，戴口罩是預防無症狀感染者最好方法，另外，只要保持1公尺以上社交距離，多清洗雙手，減少出入公共場所就能降低感染機率。（圖／報系資料庫）

雖然新冠病毒難纏，張文宏認為不必過度恐慌，「我也認為戴口罩是預防無症狀感染者最好的方法，另外，只要手需要觸摸公共另外要保持1公尺以上的社交距離，同時多清洗雙手，減少出入公共場所就能降低感染機率。」(待續)

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(中時電子報)