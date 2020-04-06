「還有大賣場，大家忙著搶物資的時候，也要記得避開病毒！」國泰醫院臨床病理科主任、感染科醫師崔可忠說，包含手推車握把、冷凍櫃門把都是大眾會共同觸摸的地方，所以要特別小心。

胸腔重症醫師黃軒也在個人臉書上表示，通常大賣場最髒的地方，就是溫度最低的地方，再加上冷凍櫃的門把，顧客會開開關關選購食材，所以研究發現冷凍冰箱的門把，其實比手推車更髒。

研究發現冷凍冰箱的門把，其實比手推車更髒。（圖／馬景平攝）

「根據流行病學研究，在疫苗尚未出現之前，若能拉開人與人之間的社交距離，盡量待在家減少外出，預防病毒的效果會比『封城』更好。」中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音說，由於近期境外移入感染增加，許多民眾因此希望能「封城」。

「如果做不到強力的防堵，封城之後民眾反而容易失去警覺，開始在城市中隨意移動，這時候萬一有破口讓病毒竄入，反而會一發不可收拾。」相較之下，讓每個人至少保持1公尺以上的距離、減少外出更有效。

「全民也要全程戴口罩！」崔可忠說，如果進入大規模社區感染階段，就要加強戴口罩的宣導，就算是無症狀感染者，飛濺出去的病毒也能被口罩攔截，如此就能降低公共區域沾附病毒的機率。

醫師建議出入公共場所時，看見公用酒精噴劑，就可拿來消毒雙手，降低沾染病毒的機會。（圖／報系資料庫）

另外，只要進出公共場合都要以肥皂徹底清洗雙手，身處公共環境時，只要看到公用的酒精消毒噴劑就盡量使用，「畢竟有太多容易忽略的細節可能會沾附病毒！」(待續)

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(中時電子報)