無症狀感染者是大規模社區感染的關鍵，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，根據各國新冠肺炎確診案例資料分析，大約有2成以上是無症狀感染者，而且檢測這些患者的口咽部，竟然發現病毒量不一定低，有些甚至很高。

張文宏說，這顯示無症狀感染者的確具有一定的傳染力，當這些病毒進入公共區域之中的時候，每個人都有機會感染，又找不出感染源頭，於是大規模社區感染就會一觸即發。

根據大陸新冠肺炎的患者相關研究，發現無症狀感染者大多數是年輕人、甚至許多是兒童，推測原因與免疫力較好有關。「這些人的免疫力很好，當新冠病毒進入體內，免疫力可以壓制病毒不要繼續複製，讓病毒量低不足以產生相關呼吸道症狀。」張文宏說，這些人完全不知道自己是「病毒載體」，到處跑來跑去，卻感染了很多人，所以如果出現有症狀感染者、又找不出感染源，就代表一定有無症狀感染者。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，無症狀感染者的病毒量不一定比較低，有些患者的病毒量甚至很高。（圖／報系資料庫）

如果許多無症狀感染者都是年輕人，那年輕人就成為防疫重點。台大公衛學院曾公開呼籲，提醒年輕人別成為「防疫破口」，台大公衛學院院長詹長權說，年輕人的防疫警覺心普遍較低，常常在咖啡廳近距離群聚，增加許多病毒傳播的風險，讓他相當憂心，擔心喝一杯咖啡就造成病毒傳染。(待續)

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(中時電子報)