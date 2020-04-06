世界衛生組織(WHO)日前宣布，不排除新冠病毒可經由「氣溶膠傳播」。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授說，針對患者的部分氣霧治療會產生「氣溶膠」，顆粒會比咳嗽的飛沫更細微，所以在空氣中懸浮的時間會比飛沫更長的時間，目前已指示醫護不要使用會製造「氣溶膠」的照護方式。

張上淳表示，這和所謂的空氣傳播有所差異，空氣傳播疾病如肺結核，至今在台灣仍持續傳播，難以斷絕。中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音醫師不認為新冠病毒可經由空氣傳播，「目前尚未有足夠證據，顯示新冠病毒能夠透過空氣傳播。」張凱音說，目前確認可經由空氣傳播的病毒包括麻疹、百日咳、天花等。

「這些病毒都是疫苗出現後，才阻絕了傳染！」如果新冠病毒真能經由空氣傳播，那與確診患者同飛機的乘客，照理說應該會全部被感染，無一倖免。「但結果並非如此，所以新冠病毒空氣傳播的可能性偏低。」

針對鑽石公主號案例的最新研究顯示，在一些特定條件下，病毒可以存活17天，相當驚人。（圖／報系資料庫）

但空氣是否流通，的確與感染風險相關。「根據鑽石公主號的研究顯示，病毒竟然可以存在長達17天！原因包括空氣不流通、溫度穩定、未被擦拭，病毒因此能持續存活。」

張凱音說，新冠病毒的傳播以飛沫為主，所以她認為密閉空間內、人潮眾多的場合最危險。「大眾運輸交通工具都相當危險，除了一定要戴口罩之外，建議一離開之後就要立即洗手。」

在大陸治療過相當多新冠肺炎患者，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則建議，如果要觸摸任何公共物品，例如按鈕、門把時，可以墊著一張衛生紙避免沾染病毒，平時如果想摸眼、口、鼻時，也建議使用衛生紙，不要直接用手觸摸，如此就不必擔心沾染公共區域的病毒了。

張文宏醫師建議，如果要觸摸任何公共物品，可墊衛生紙避免沾染病毒，平時如果想摸眼、口、鼻時，也建議使用衛生紙，不要直接用手觸摸。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)