台北東區一間美式餐廳老闆毛弟，年少時期家中遭遇變故，母親為籌措毛弟與姊姊的學費，到夜市擺攤賣清粥小菜，媽媽疲憊的身影深刻烙印在毛弟心中。
長大後毛弟自己開餐廳，憶起當年艱辛歲月，於是將客人捐的小費，甚至發起集資活動去愛心行善，捐款對象從育幼院、慈善機構到街友，還跨國到柬埔寨參加「藍白拖計畫」，身體力行「施比受更快樂」。
「媽媽凌晨回家疲憊的身影，一點一滴我都記在心裡。」毛弟回憶，他當年在唸國中時，父親因為經商失敗，全家經濟陷入困境，也因為意外來的太突然，原本只是家庭主婦的媽媽，只能出門賺錢貼補家用，四處打聽能做生意的門路後，最後在師大夜市找到攤位，賣起清粥小菜。
但毛弟的媽媽從沒在外工作過，在夜市擺攤很辛苦，1個女人扛起各種粗重活，光是熬煮幾10人份大鍋白粥，就經常被燙傷起水泡，也曾在搬運時不小心打翻整鍋熱粥，以致手上總是大小傷痕。而支撐媽媽工作賺錢的信念，就是為讓毛弟跟姐姐能好好唸書，「為了籌我跟姐姐的學費，媽媽說她怎麼辛苦都願意。」
毛弟升上高中後，逐漸體會家中經濟真的不好，為了分擔家計，毛弟選擇去讀夜校，除了白天能夠打工外，還能幫忙媽媽備料，「我那個時候每天早上5點起床，工作16個小時以上，這樣的生活整整過了2年」。毛弟這麼拼命就是想多賺點錢，讓媽媽輕鬆一點。
店名：籌學費美式餐廳
電話：02- 2345 1398
地址：110台北市信義區光復南路417巷37號
FB官網：https://www.facebook.com/%E7%B1%8C%E5%AD%B8%E8%B2%BB%E7%BE%8E%E5%BC%8F%E9%A4%90%E5%BB%B3-176979332313184/
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(中時電子報)
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