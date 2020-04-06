台北東區一間美式餐廳老闆毛弟，年少時期家中遭遇變故，母親為籌措毛弟與姊姊的學費，到夜市擺攤賣清粥小菜，媽媽疲憊的身影深刻烙印在毛弟心中。

長大後毛弟自己開餐廳，憶起當年艱辛歲月，於是將客人捐的小費，甚至發起集資活動去愛心行善，捐款對象從育幼院、慈善機構到街友，還跨國到柬埔寨參加「藍白拖計畫」，身體力行「施比受更快樂」。

「媽媽凌晨回家疲憊的身影，一點一滴我都記在心裡。」毛弟回憶，他當年在唸國中時，父親因為經商失敗，全家經濟陷入困境，也因為意外來的太突然，原本只是家庭主婦的媽媽，只能出門賺錢貼補家用，四處打聽能做生意的門路後，最後在師大夜市找到攤位，賣起清粥小菜。

毛弟號召客人一起做愛心，捐款給育幼院、家扶等社福單位，行善10年下來累積厚厚一疊的感謝狀和捐款單。（圖／黃耀徵攝）

但毛弟的媽媽從沒在外工作過，在夜市擺攤很辛苦，1個女人扛起各種粗重活，光是熬煮幾10人份大鍋白粥，就經常被燙傷起水泡，也曾在搬運時不小心打翻整鍋熱粥，以致手上總是大小傷痕。而支撐媽媽工作賺錢的信念，就是為讓毛弟跟姐姐能好好唸書，「為了籌我跟姐姐的學費，媽媽說她怎麼辛苦都願意。」

國中時期毛弟的父親經商失敗，原本是家庭主婦的媽媽，為了家計到夜市擺攤賣清粥小菜，籌措毛弟和姊姊的學費。（圖／讀者提供）

毛弟升上高中後，逐漸體會家中經濟真的不好，為了分擔家計，毛弟選擇去讀夜校，除了白天能夠打工外，還能幫忙媽媽備料，「我那個時候每天早上5點起床，工作16個小時以上，這樣的生活整整過了2年」。毛弟這麼拼命就是想多賺點錢，讓媽媽輕鬆一點。

店名：籌學費美式餐廳

電話：02- 2345 1398

地址：110台北市信義區光復南路417巷37號

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(中時電子報)