台北市光復南路巷弄內的一家美式餐廳，店裡面只有4張桌子，老闆毛弟（39歲）身兼服務生和廚師，是間名符其實的「1人餐廳」，餐廳宗旨是將客人小費捐出當善款做公益，理念獲得客人們的支持，小店有大愛，堅持10 年默默行善。

店老闆毛弟長相粗獷留著鬍子、壯碩的手臂上還有刺青，他卻有顆溫暖的心。華燈初上，客人也陸續上門，校長兼撞鐘的毛弟先為客人送水，接著幫忙點菜，然後鑽進廚房為客人烹調美味食物，他的「1人餐廳」雖小，但標榜「小餐廳有滿滿的愛」。

毛弟跟客人因為一起凝聚在一起做愛心，彼此也變成好朋友。（圖／讀者提供）

毛弟回憶自己16歲出來打工維持家計，從擺地攤賣鞋到餐飲店服務生，他都做過，為了討生活沒日沒夜四處奔忙，這種心情只有從小「苦過來」的毛弟最能體會。

10年前他開了美式餐廳，自己當起老闆，想到偉大的媽媽賣粥幫他們姊弟籌措學費的種種，毛弟立志要幫助更多人，他的店面雖然很小，裡頭只有四張桌子，自己力量也有限，但「團結力量大」，毛弟於是號召客人共同行善。

由於毛弟的餐廳從不收服務費，如果客人對餐點或服務滿意，願意給小費，毛弟就將小費捐給社福單位，此舉也獲得客人響應。客人Vivian說，「我比較能認同毛弟這樣的做愛心方式，這跟那種強迫推銷要你買筆或餅乾的方式，完全不一樣」。另1位客人Steff則說，「客人跟老闆一起做公益，我覺得很好」。

店名：籌學費美式餐廳

電話：02- 2345 1398

地址：110台北市信義區光復南路417巷37號

FB官網：https://www.facebook.com/%E7%B1%8C%E5%AD%B8%E8%B2%BB%E7%BE%8E%E5%BC%8F%E9%A4%90%E5%BB%B3-176979332313184/

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(中時電子報)