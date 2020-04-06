台北1間美式餐廳「籌學費」，老闆毛弟因為年少時，看到媽媽在夜市擺攤扛家計，為的就是籌措他跟姊姊的學費，媽媽的偉大他不敢忘，開店後毛弟立下志願行善，還跟姐姐一起進行「藍白拖計畫」。

毛弟和姊姊號召客人一起送愛到柬埔寨，不過在當地看到小男孩腳上滲血，卻捨不得穿剛拿到的藍白拖，因為要拿回家給爸媽，讓毛弟感動的紅了眼眶。

所謂「藍白拖計畫」，起因是柬埔寨歷經數10年戰亂，是全球最貧窮落後的國家之一，柬埔寨的孩子們幾乎沒鞋可穿，「藍白拖鞋」象徵台灣草根精神，台灣人陸續捐助，希望柬埔寨的孩子穿著藍白拖勇敢走出自己的人生。

柬埔寨的孩子們接過有圖案的鉛筆，卻怕毀了上面的卡通圖案而不敢用，讓毛弟跟姊姊（右）立下心願要幫助更多人。（圖／讀者提供）

「想起柬埔寨的公益之旅就讓我揪心」。2013年10月初，毛弟跟姊姊帶了鉛筆等文具還有大批藍白拖，前往柬埔寨參加「藍白拖計畫」，當毛弟拿出鉛筆發給小朋友們，沒想到他們接過鉛筆拿在手上，好像得到珍貴的寶物，盯著鉛筆上面的圖案看得目不轉睛，甚至不敢削鉛筆就怕破壞上面印的卡通人物，毛弟看在眼裡很心疼，趕忙又補送上素色鉛筆，孩子們才終於有鉛筆可用。

而在發放藍白拖時，毛弟看到1名小男孩光著腳，因為長時間沒鞋穿，腳上長出厚繭，還因為太乾龜裂滲血，毛弟給了他藍白拖，再三催促趕快穿上，小男孩卻只是靦腆微笑，追問後原來小男孩「要拿回家給爸媽穿」，毛弟聽到當下紅了眼眶，也許下心願，要繼續幫助更多人。

店名：籌學費美式餐廳

電話：02- 2345 1398

地址：110台北市信義區光復南路417巷37號

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(中時電子報)