北市東區「籌學費」美式餐廳老闆毛弟，16歲就出來工作補貼家計，10年前開店後，想起昔日的種種和媽媽當年辛苦擺攤賣清粥小菜，讓他對弱勢族群更有同理心。他堅持「賺少一點沒關係」，只要能力所及就幫助人，因為觀察到街友們需要溫暖，連續4年在農曆春節前，集資做「愛心援助」，每一次都幫助上百街友。

毛弟發現「街友是城市中不受歡迎的邊緣人，卻很需要幫助」。考慮到冬天街友處境堪憂，在冷風中瑟瑟發抖又沒東西吃，毛弟跟朋友連續四年在農曆春節前，集資做「愛心援助」。

毛弟的餐廳藏在巷弄間，空間雖小卻有滿滿的大愛。（圖／黃耀徵攝）

「希望集資可以發揮到最大效益」，作為餐廳老闆，毛弟善於「精打細算」，毛弟特別採購創世基金會單親媽媽的烤地瓜當物資品之一，這樣等於幫助單親媽也扶助街友。

以今年過年來說，他募集到3萬多元愛心捐款，採購了包括鮪魚罐頭、地瓜、麵包、餅乾泡麵、飲料、水果等讓街友好過年，也因為物資太多，店裡變成愛心集散分裝場地，毛弟還找來10個熱心客人上街發送。

因為年少時期經歷過的種種，讓毛弟有顆柔軟溫暖的心。「錢賺少一點沒關係，我很願意幫助需要的人」。毛弟說餐廳經營不容易，利潤不高，所以自己一直身兼外場和廚師，餐廳撐過這些年頭，自己理念也受到大家支持，雖然客人大多是受薪階級，但一群人凝聚愛心就能積沙成塔，把愛給需要的人，讓他們感受人間溫暖。

店名：籌學費美式餐廳

電話：02- 2345 1398

地址：110台北市信義區光復南路417巷37號

FB官網：https://www.facebook.com/%E7%B1%8C%E5%AD%B8%E8%B2%BB%E7%BE%8E%E5%BC%8F%E9%A4%90%E5%BB%B3-176979332313184/

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(中時電子報)