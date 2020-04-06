自稱在演藝圈關係良好、黑白兩道都吃得開的演員黃少華，還是國片《江湖》的監製，他對外打著竹聯幫大佬「白狼」張安樂妻舅名義招搖撞騙，不但開設應召站當雞頭媒介賣淫，甚至還當起司法黃牛，向1名殺人犯誆稱可以「幫喬」縮短刑期，錢騙到手後就消失無蹤，嫌犯後來遭判15年重刑，入獄前撂下狠話，「將來出獄會要他付出代價。」

3月26日，高雄六合路上一家咖啡廳出現1名憔悴的中年婦人，她的先生黃鉦凱（44歲）4年前因為一起汽車買賣糾紛與人起爭執，持刀將對方刺死，最後被法院依《傷害致死》提起公訴。而黃鉦凱在案發後將此事告訴原本就認識的黃少華，沒想到卻因此讓自己墮入一場騙局。

儘管丈夫已經在2年前的10月進入燕巢監獄服刑，但想起當時黃少華做的一切，至今仍讓她咬牙切齒。黃妻回憶，「都已經3審定讞了，他（黃少華）還說有找人處理，根本就是司法黃牛。」而黃鉦凱就是因為太相信黃少華聲稱能夠疏通檢察官，可以讓刑期變成2年半的謊言，沒想到案子不但沒輕判，最終3審的15年竟還比2審12年更重。

儘管丈夫已經在兩年前的10月進入燕巢監獄服刑，但想起當時黃少華做的一切，至今仍讓黃妻咬牙切齒。（圖／宋岱融攝）

本刊調查，黃少華曾是演藝人員，卻未珍惜羽毛，案底一長串，雖然在2018年，黃少華一度想洗心革面，籌拍攝國片《江湖》，當時身為戲劇監製的黃少華，還在戲中尬上一腳，飾演偵查隊長，他帶著便衣刑警，衝進KTV抓人，銳利的眼神以及霸氣的動作，將刑警隊長的身分詮釋得相當精闢。

但「江湖」一片是否能上映還是未知數，隔年黃少華還與人合夥成立「野菜盒子」應召站，私下專找未成年少女媒介賣淫，又被警方查獲，移送法辦。如今官司一堆的他，恐怕得為自己的行為，入獄好好反省一下。

黃少華自稱是統一促進黨總裁(白狼)張安樂的妻舅，在外招搖撞騙，本刊透過臉書詢問黃少華，至截稿前未獲回應。本刊另致電統促黨辦公室，秘書胡先生代張安樂回應表示，他與張總裁相處十幾年，沒聽過有黃少華這號人物。至於外傳黃少華表姊孫姓女子為張安樂同居人，胡先生表示，張安樂多年都是一人獨居，至於孫姓女子是否為總裁年輕時的女友，他就不清楚，胡先生表示會將問題轉達給張安樂，但直至截稿前並未獲得張安樂本人回應。

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(中時電子報)