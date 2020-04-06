原是職業軍人的黃鉦凱，退伍後在2016年間，因為汽車買賣糾紛，被對方撂人上門尋仇，還遭到對方1名男子用鋁製掃把打到腦震盪，黃男心有不甘，拿刀反擊，當場把該名男子刺死，黃男事後因此被依《傷害致死罪》提起公訴。

得知朋友犯下傷害致死罪，自稱認識許多名人和檢察官的黃少華，竟向黃男吹噓可以買通檢察官，讓黃男的罪刑可以減輕為2年半左右，黃男聽到黃少華講得天花亂墜，竟不疑有他，2016年11月先給了黃少華6萬元買2支IPHONE手機，讓他去疏通檢察官。

黃少華騙完錢就神隱，被害人撂下狠話：「出獄會要他付出代價。」（圖／讀者提供）

事隔1個月，黃少華又佯稱：「檢察官那邊已經都處理好了，只會判2年多，並在燕巢監獄服雜役。」讓黃男誤認黃少華果真有通天本領，又再交付後續的10萬元「疏通費」，結果沒想到一審竟重判12年，讓黃男整個傻眼，但黃少華仍不慌不忙，又透過話術聲稱：「1、2審怎麼判都沒關係，最後定讞才是關鍵」。還要黃男不要相信請的辯護律師，要相信他的能力。」

直到2年前黃鉦凱入獄後，不爽遭欺騙，除了向黃少華怒嗆，「敢拿我的刑期開玩笑，絕對會要你付出代價。」並在獄中怒告黃少華詐欺，經檢察官偵查終結，認為事證明確，提起公訴。

黃少華一騙再騙，被害人都要入獄了，他還說可以幫提「非常上訴」。（圖／讀者提供）

黃少華自稱是統一促進黨總裁(白狼)張安樂的妻舅，在外招搖撞騙，本刊透過臉書詢問黃少華，至截稿前未獲回應。本刊另致電統促黨辦公室，秘書胡先生代張安樂回應表示，他與張總裁相處十幾年，沒聽過有黃少華這號人物。至於外傳黃少華表姊孫姓女子為張安樂同居人，胡先生表示，張安樂多年都是一人獨居，至於孫姓女子是否為總裁年輕時的女友，他就不清楚，胡先生表示會將問題轉達給張安樂，但直至截稿前並未獲得張安樂本人回應。

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(中時電子報)