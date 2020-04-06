自稱演過《變色的青春》、《康熙大帝》等多部電影的黃少華，常在臉書上PO出與吳宗憲、陳小春、屈中恆等藝人合照，行事相當高調。本刊調查，當年黃少華成立「華宇視聽企業社」專做臨時演員派遣，客戶包括民視《父與子》、《新兵日記》等，結果這些臨時演員卻被他吸收用作暴力討債。

本刊調查，黃少華在2010年率眾追討一筆百萬債務，帶了10多名臨時演員前往高雄市六龜區某砂石場壯聲勢，並以汽車圍住被害人的汽車，行為相當囂張。高雄警方掌握情資，認為黃少華犯罪事證明確，即兵分多路前往他及其他共犯藏匿處緝捕，當場逮捕黃少華及公司幹部等其他5名同夥。

檢警發現，黃少華至少涉及9件恐嚇取財案。年約40歲的他，綽號「華少」、「山雞」，對外自稱是竹聯幫大佬「白狼」張安樂的妻舅，打著竹聯東堂名號，以「韜略集團」名義在高市虛設多家視聽公司招收青年幫眾。

警方指出，這些涉世未深的青少年，有人自願，也有人被迫加入，從事討債業務，甚至在地檢署圍堵出庭當事人，等發現情況不對勁欲退出還被黃少華恐嚇。

黃少華要求這些小弟典當機車，或販售申辦門號所送的筆電、手機，把所得金錢全數供他揮霍；另外再利用青少年加入黑幫，要他們從事暴力討債、恐嚇取財等犯罪行為，終於難逃法網。

黃少華自稱是統一促進黨總裁(白狼)張安樂的妻舅，在外招搖撞騙，本刊透過臉書詢問黃少華，至截稿前未獲回應。本刊另致電統促黨辦公室，秘書胡先生代張安樂回應表示，他與張總裁相處十幾年，沒聽過有黃少華這號人物。至於外傳黃少華表姊孫姓女子為張安樂同居人，胡先生表示，張安樂多年都是一人獨居，至於孫姓女子是否為總裁年輕時的女友，他就不清楚，胡先生表示會將問題轉達給張安樂，但直至截稿前並未獲得張安樂本人回應。

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(中時電子報)