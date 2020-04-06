自稱竹聯幫大佬「白狼」張安樂的妻舅的黃少華，在高雄地區打著竹聯東堂名號，除了組織犯罪，暴力討債，還誆騙被害人以投資影視公司為名，行詐騙之實，甚至還與人合夥開設應召站，媒介未成年少女賣淫，前科紀錄洋洋灑灑一整串。

1位資深刑警表示，2011年高雄市刑大偵一隊偵辦黃少華暴力討債集團時，就對黃少華的印象相當深刻，「集團成員都叫他「阿南」，長的皮膚黑黑，個子小小，還有點禿頭，但是旗下小弟都對阿南相當服從，表示老大會讓他們賺到錢。」而黃少華到案後，多數幹員覺得他這個人「很會講話，腦袋動的很快，說穿了就是狡猾。」

黃少華還與人合夥成立駿興經紀公司和「野菜盒子」應召站，私下專找未成年少女媒介賣淫，也被警方破獲。（圖／報系資料照）

另外也曾有被害人覺得「白狼妻舅」應該很夠力，找上黃少華處理1起人民幣匯兌糾紛，被害人還自行向友人查證，得知黃少華的孫姓表姊曾是張安樂同居人，還育有1女，此說法讓被害人採信，給了黃少華15萬元，沒想到給錢之後就沒有下文，被害人不滿一狀告上法院。

檢察官認為被害人既然有自行查證黃少華與白狼張安樂的關係，顯示黃少華並無使用詐術，加上2011年間黃少華因案入獄，無法與告訴人聯繫，並非刻意避不見面，因此不起訴，讓黃少華逃過一劫。

案件爆發後，張安樂也對外發聲明否認黃少華是其妻舅，並直呼「莫名其妙」。根據消息指出，黃少華其實是張安樂已逝兒子「白狼胖」張建和的連襟，換言之，白狼胖的妻子與黃少華的妻子是姊妹關係。

黃少華自稱是統一促進黨總裁(白狼)張安樂的妻舅，在外招搖撞騙，本刊透過臉書詢問黃少華，至截稿前未獲回應。本刊另致電統促黨辦公室，秘書胡先生代張安樂回應表示，他與張總裁相處十幾年，沒聽過有黃少華這號人物。至於外傳黃少華表姊孫姓女子為張安樂同居人，胡先生表示，張安樂多年都是一人獨居，至於孫姓女子是否為總裁年輕時的女友，他就不清楚，胡先生表示會將問題轉達給張安樂，但直至截稿前並未獲得張安樂本人回應。

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(中時電子報)