小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】歐美返台失嗅覺味覺 病毒株恐變異

近期國內新冠肺炎確診個案，不少從歐美返國民眾有嗅覺、味覺喪失的症狀，中央流行疫情指揮中心近日更發現，腹瀉病例也逐漸增加中，因此4日便將腹瀉納入通報採檢的條件之一。對此專家諮詢小組召集人張上淳昨分析，由於國內嗅覺、味覺喪失者都是從歐美返國，因此不排除當地病毒株已變異。

【2】防疫補破網 11風景區大消毒

清明連假出遊人潮擠爆全台景點，昨連假最後1天，不少遊客已北返，環保署除要求發布災防警告的11個景點消毒外，包括台南大東夜市、台南花園夜市、台東觀光夜市等各大夜市均進行消毒，其中，台東連假湧入逾10萬人次，縣府昨凌晨摸黑消毒觀光夜市及周邊道路，環保單位今再針對火車站等交通場站及觀光景點、遊憩區大規模消毒，避免成為防疫破口。

【3】下屬接機染疫 觀光局長調參事

交通部觀光局同仁「接待」長官之子染疫事件，觀光局長周永暉自請處分，交通部長林佳龍昨表示，周永暉調任為交通部參事。周永暉隨即發布聲明，自認整起事件跟他並無關聯，但因身為局長，長官要如何認定、決定，他會完全尊重，個人毫無怨言。

【4】清明連假住房率 城郊兩樣情

清明連假幾家歡樂幾家愁，國內各大風景區的指標飯店，包括日月潭雲品、瑞穗天合、太魯閣晶英、礁溪寒沐、墾丁凱撒等，住房率普遍超過8成，甚至客滿；反觀都會區觀光飯店慘澹依舊，即使下猛藥促銷，住房率仍難過半，呈現城郊兩樣情的現象。

【5】香港電影寒冬影帝共體時艱 郭富城自砍片酬拍《斷網》

新冠肺炎的衝擊讓不少產業陷入停滯，香港政府日前宣佈全港戲院停業14天，連月來香港電影圈幾乎停產，不過仍有電影製作公司逆境求生，據悉就連影帝郭富城都自砍片酬，降價接演電影《斷網》，與工作人員共體時艱。

(中時電子報)