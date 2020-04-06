美國航空母艦「羅斯福號」近百船員感染新冠病毒，艦長克勞齊上校因為向上級求援、撤離船員的求救信外洩遭拔官，《紐約時報》引述消息人士透露，克勞齊上校也不幸感染新冠肺炎。
《紐約時報》（New York Times）報導，2名在美國海軍軍官學校（United States Naval Academy）和克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）相當親近的同學透露，克勞齊上校進行新冠病毒檢測後，結果呈現陽性，更指出他在2日遭解除「羅斯福號」艦長一職前就已經出現症狀。
(中時電子報)
美國航空母艦「羅斯福號」近百船員感染新冠病毒，艦長克勞齊上校因為向上級求援、撤離船員的求救信外洩遭拔官，《紐約時報》引述消息人士透露，克勞齊上校也不幸感染新冠肺炎。
《紐約時報》（New York Times）報導，2名在美國海軍軍官學校（United States Naval Academy）和克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）相當親近的同學透露，克勞齊上校進行新冠病毒檢測後，結果呈現陽性，更指出他在2日遭解除「羅斯福號」艦長一職前就已經出現症狀。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。