美國航空母艦「羅斯福號」近百船員感染新冠病毒，艦長克勞齊上校因為向上級求援、撤離船員的求救信外洩遭拔官，《紐約時報》引述消息人士透露，克勞齊上校也不幸感染新冠肺炎。

《紐約時報》（New York Times）報導，2名在美國海軍軍官學校（United States Naval Academy）和克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）相當親近的同學透露，克勞齊上校進行新冠病毒檢測後，結果呈現陽性，更指出他在2日遭解除「羅斯福號」艦長一職前就已經出現症狀。

(中時電子報)