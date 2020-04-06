曼城29歲後衛華克(Kyle Walker)犯下愚蠢的錯誤，他上月24日無視防疫的社交規定，在家裡爽開性愛派對。前日應召女郎向媒體爆料，現在華克面臨英超的處分以及曼城球迷的憤怒。

當日晚間，華克約了1位男性友人以及兩位應召女郎到他曼徹斯特的豪宅開趴，大約從10點半玩到凌晨2點。女郎獲得2200英鎊的酬勞(約台幣8.1萬元)，更離譜的是華克立刻又到IG上傳影片(他有170萬追隨者)告誡大家要遵守防疫規定。「留在家，勤洗手，拯救生命。」

醜事被《太陽報》揭發之後，可想而知華克被球迷酸爆了，痛罵他是噁心的偽君子。華克承認錯誤並道歉：「我明白自己必須以身作則，我向家人、朋友、球團、球迷以及所有人道歉。」華克先前已出過岔子，他被爆料讓一位模特兒懷孕，女友因此離他而去。

21歲的應召女Louise McNamara告訴《太陽報》說，她起初並不認識華克，只聽說有一位「高端的客戶」自稱「Kai」，後來她趁機拍下華克僅著內衣的照片。這位女子正就讀曼徹斯特都會大學，主修犯罪學。

曼城球團發表聲明：「足球員理當做為大家的榜樣，我們全隊都鼎力對抗新冠肺炎，對華克的行為深感失望，將會對他進行內部懲處。」

(中時電子報)