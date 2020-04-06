台灣證券交易所形式審閱上市公司去年度財報後，公告新世紀(3383)、誠美材(4960)恢復普通股交易，東貝(2499)停止交易，正峰新(1538)、統懋(2434)、誠創(3536)及中視(9928)採分盤集合競價交易方式，都將自4月7日起實施。

證交所指出，東貝未依法令期限公告申報108年度財務報告，已公告自4月7日起將停止該公司上市有價證券買賣。

力特(3051)先前已經列為全額交割股，而最近期公告申報財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，繼續將其上市有價證券列為全額交割股。

華上(6289)已列為全額交割股及採行分盤集合競價交易方式，而最近期公告申報財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，併案列為全額交割股併採行分盤集合競價交易；三發地產(9946)已列為全額交割股，又最近期公告申報之財務報告會計師出具保留意見之查核報告，將併案列為全額交割股。

新世紀先前為全額交割股，而最近二期公告申報財務報告每股淨值回到5元以上：誠美材原為全額交割股，但會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，雙雙在明天起恢復普通股交易。

正峰新、統懋、誠創及中電上市有價證券已是全額交割股，而公告申報最近期財務報告顯示每股淨值已低於3元，將採分盤集合競價交易方式。

(時報資訊)