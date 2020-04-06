和勤(1586)3月合併營收1.49億元，月增86.08％，年減7.21％；累計第1季營收4.19億元，年減1.54％。和勤表示，公司包括人員、設備等已經100％復工，惟部分客戶仍受斷鏈影響，3月拉貨量未達原規劃的訂單量，營收因而受到影響，在大陸全面復工之後，4月起出貨量可望回到原來接單水準，包括美系電動車大廠與大陸汽車客戶的增量訂單，預計營收將可逐月遞增。惟疫情衝擊全球經濟，歐美消費停滯是否會間接影響消費信心，仍需密切關注市場發展。

和勤3月兩大業務的營收均較上月成長，分別為：汽車零件0.94億元，佔比60.91％；硬碟機構件（VCM Plate）0.53億元，佔比35.78％。汽車零件業務部分，美系電動車訂單出貨穩定，大陸汽車客戶陸續復工，3月公司整體的拉貨量回到6成左右，大陸汽車客戶在3月底已全面復工，預計4月的拉貨量可回到正常水準；硬碟出貨也已逐漸回到去年平均水準之上，疫情促使遠端辦公、教學和視訊會議大增，以及結合AI防疫等，帶動雲端伺服器、資料中心需求，對雲端伺服器硬碟出貨帶來正面訊息。

和勤供應美系電動車大廠繼電器基座，配合防疫措施，電動車客戶美國廠維持生產線最低限度營運，不過同時也加速上海廠生產，因此和勤整體的出貨並未受到影響。公司表示，新增供應一組電動車大廠零件將自第2季開始出貨，電動車大廠的訂單穩定成長；大陸政府也持續祭出政策利多，對大陸市場有正面影響。大陸品牌車廠陸續復工之後，大陸子公司客戶恢復正常生產，除車用零件訂單在第1季遞延的部分陸續在和勤大陸子公司全面復工後持續出貨外，原第2季計畫生產的訂單也按時程出貨，營收可逐月遞增。

(時報資訊)