新冠肺炎疫情衝擊企業營運，為加快金融紓困進度，金管會提前公布暫行措施，放寬保險業投資不動產最低收益率規範，使各保險公司可評估旗下不動產承租戶的影響程度，個別協商緩繳、展延、降低租金等協助措施，完成後以專案報核備查。

為避免壽險業挾豐厚資金養地囤房，保險法第146-2條第1項規定，保險業對於不動產投資應以即時利用並有收益者為限。依金管會目前規定，保險業投資不動產需在2年內即時應用、出租率須逾6成，最低年化收益率門檻為2.095％。

而疫情首波衝擊觀光旅遊、餐飲、百貨零售等產業，在業績銳減狀況下，許多承租戶已面臨斷炊困境。晶華董事長潘思亮數度指出「租金」是最重要的關鍵，並建議鬆綁壽險業不動產最低投報率限制，好讓壽險業有降低承租戶租金的空間。

多家壽險業者亦對此緊急提出建言，希望能放寬相關規定，以協助租戶度過難關。金管會1日對此邀集產險、壽險公會及保險業者研商，敲定暫行措施將採3方向處理。首先，准許保險業評估承租戶受影響情形，並採個案協商提供租金緩繳、展延、降低租金等措施。

其次，對於已達可用狀態、並已訂有租約的不動產，保險公司可提供承租戶相關租金協助措施，並依處理原則向金管會專案報核，適用期間至2021年6月30日止。保險公司可依實際降租作業的辦理程序，採事後報核方式辦理。

最後，申請適用暫行措施的不動產標的，在適用期間可不納入應逐月檢視符合認定標準的標的範圍，意即至明年6月底前，不需達到每月出租率逾6成、最低年化收益率應達2.095％的規定門檻，以利保險業者與承租戶協商協助措施。

(時報資訊)