行政院長蘇貞昌5日視察中央流行疫情指揮中心，關心清明連假後新冠肺炎疫情及因應。由於清明連假出現風景區人潮聚集等情形，蘇貞昌除了指示各部會防疫重點事項，也指示指揮中心擴大通報採檢，加強未來的連假防疫規範及作為。

蘇貞昌指出，台灣是極少數仍能正常生活、自由活動的國家，但清明連假期間，指揮中心雖一再宣導呼籲跟不特定人相處應保持社交距離，但連假前3天許多景點人潮聚集，有些民眾可能因為興奮忘了戴口罩、亦未保持適當社交距離，情勢的確令人憂慮、緊張。

蘇貞昌表示，地方政府均有配合交通維持，對當地商家而言是人「沒來也怕、來也怕」的兩難情形。他感謝內政部警政署及警察同仁在第一線執勤宣導呼籲，同時也指示國防部、輔導會，留意收假後軍營、軍校及榮家等處所的人員健康情形。

針對連假後的防疫因應作為，蘇貞昌表示，將鼓勵各地方診所及醫院第一線醫事人員擴大通報與採檢，並透過學校老師藉上課作機會教育宣導，蒐集旅遊史等資訊，透過第一線醫事人員通報、學校老師的蒐集，並配合宣導、注意與通報「三管齊下」，以防疫情擴大。

蘇貞昌指出，夜市、商圈的人流、車流平常就應分流，設置行人徒步區也可提高安全與品質。政府提出防疫、紓困與振興方案，也補助地方政府在夜市商圈來客減少時進行改造，請內政部、經濟部等主管機關與地方政府溝通討論，以政策工具補助或法律規範執行要求。

最後，蘇貞昌強調，為避免疫情大爆發，後續對類似狀況應事先訂出規範、提前宣導，利用有效管制措施來執行，如搭乘大眾運輸要戴口罩，大部分民眾都能配合。請相關部會研擬具體可行的作業規範，事先宣導、清楚說明，並說到做到、嚴格執行。

(時報資訊)