高雄市長韓國瑜目前面臨罷免危機，罷免案最快恐在6月中就會舉行投票。新任國民黨革命實踐研究院副院長黃健豪認為，罷韓本身有三項不穩定因素，並非穩操勝券。他說面對罷韓，最好「守為主、攻為輔」。

韓國瑜參選總統失利，現正面臨罷免危機，二階連署審查預計4月18日前公告結果，罷免案最快恐在6月中舉行。據《中評社》報導，黃健豪認為罷韓本身有幾項不穩定因素。首先，罷韓遇新冠肺炎疫情，恐讓投票率出現變數，且全民重視防疫，這樣充滿政治意涵的活動，較難以起漣漪。第二，罷韓政治操作痕跡明顯，中間選民難免產生猶疑。第三，罷免案若進入第三階段正式投票程序，一天內要催動出57.8萬人出門投票，只為了罷免韓國瑜，且同意票得大於不同意票，「在技術面是有難度的」。

黃健豪表示，罷韓有其不穩定因素，藍營則要把握立基，攻守並行。黃健豪說最好採取「守為主、攻為輔」，建議韓把市政、防疫做好，勿主動回應、表態任何政治語言，避免拉高對立、仇恨。至於黨中央部分，黃說第一要務是幫助韓市府做好市政宣傳、其次則為針對不實謠言即刻澄清。

(中時電子報)