小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（6日）財經重點。

【1】沙、俄周一會議延期 油價恐回跌

沙烏地阿拉伯和俄羅斯互相指責對方是油價崩跌元兇，周一原訂開會討論減產恐延後至周四舉行，上周因預期減產而飆漲的油價在周一可能重挫。

【2】不敵股災 多家金控3月吞虧

3月大股災，部分金控單月獲利恐怕轉虧。除多家壽險公司投資台股部位災情不輕，兆豐金旗下兆豐銀由於財務處及投資處兩大部門都有上市櫃的投資部位必須認列評價損失，3月獲利預料將轉盈為虧，這也將是兆豐金在2016年8月發生紐行風暴後，首度出現單月虧損。

【3】新款iPhone 本周大陸開賣

美國科技巨頭蘋果公司發佈新款iPhone手機再傳新消息。陸媒5日引述消息人士稱，蘋果公司已基本確定於本周發佈新款手機iPhone SE，目前已開始進入相應的出口程序，部分產品將運往海外市場，另一部分將被運往上海，以便在大陸即時開賣，預計最低售價為人民幣（下同）2,999元。

【4】雙王法說接力 主導4月行情

美台超級財報本月起登場，股王大立光9日打頭陣，全球晶圓代工龍頭台積電16日接棒，接著美股網飛、臉書、英特爾、亞馬遜及蘋果FANNG概念股等重量級企業也要揭露營運成績單，外資亦將緊盯台股雙王法說會，包括蘋果5G新機動向及陸系終端客戶需求等六大問題，希望能提前掌握產業脈動。

【5】本周485檔融券強制回補 短軋空題材步入高峰

台股本周高達485檔個股融券需強制回補，個股短軋空題材將步入高峰；投資專家看全球各國積極管控疫情及救市措施、台股高殖利率及融券回補題材等，可望帶動台股4月行情高檔重登萬點關卡，低檔10年線具強勁支撐，區間來回操作高殖利率、5G概念、疫情受惠等題材股。

(中時電子報)