新冠肺炎疫情延燒，政府推出口罩實名制2.0方面民眾購買，已推出二波預購，目前都還不需要抽籤。不過民眾黨前發言人林珍羽卻抱怨，前兩次預購都沒有中籤，遭網友出征，今（6）日凌晨她在臉書道歉，表示在未經完整查證下，造成誤會深感抱歉。

林珍羽抱怨前兩次預購口罩都未抽中，遭網友出征，今日凌晨在臉書道歉。（圖／摘自林珍羽臉書）

日前林珍羽在同事的文章留言抱怨，「預購兩次都沒抽到，下班也藥局也關門啦，我還是乖乖去蒸口罩」。被網友發現，挨批造謠，湧進她臉書留言「說謊不好喔」、「這是造謠了吧！為反而反好噁喔！」「唬爛也不打草稿」、「前兩次口罩預購供過於求，所有人都拿到配額，你是在那個平行時空抽籤？」

對此，林珍羽今日在臉書道歉，因預購口罩，第二波尚未收到通知，在未經查詢下，誤認為未中籤，並於網友建議下，於4/6凌晨12:59查詢，確實有中籤，因未收到通知延誤及時限內繳費而未領取口罩之事項，在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉，本次教訓將予以反省，未來必將謹言慎行。最後，林珍羽也強調，「爭議留言謹代表個人立場，目前本人並未擔任任何發言人職務，在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線及幕後奉獻的台灣隊致歉。」

不過，網友仍不領情，表示「大家一起檢舉她散布假消息，讓她幫國庫盡一分心力吧」、「就算藥局沒關，你也不可能去排」、「造謠發言人好棒棒，兩次預購名額都沒滿，是要抽三小？」但也有人認為，「第一時間出來更正很棒，比某些講錯刪文裝沒事的人好一千倍」。

對於網友意見，林珍羽也耐心回覆，不斷抱歉，自認疏失，也願意配合警方，若有造謠之事願負法律責任。

(中時電子報)