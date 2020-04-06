傳奇拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)又上新聞了，這次是他19歲的寶貝女兒Iyanna，她被控「持械傷人重罪」遭到逮捕。TMZ報導，Iyanna因為爭風吃醋，手持雙刀刺傷一名女子Jacobs。
兩位女子爭奪的對象是NBA YoungBoy，20歲的饒舌歌手(NBA是Never Broke Again的縮寫)。當時3人都在男方家裡，Iyanna自稱是YoungBoy的未婚妻，喝令Jacobs滾出去，兩人一路叫罵到廚房，然後Iyanna衝向Jacobs並對她刺了兩刀。
救護人員到達時Jacobs已倒在地上，送醫手術後沒有生命危險。Iyanna面臨牢獄之災，她的父親梅威瑟、祖父老梅威瑟都曾因毆打女人被捕，祖孫三代都犯下相同的錯誤。她男友NBA YoungBoy亦是前科累累，曾持毒、毆打女友(不是Iyanna)而入獄。
(中時電子報)
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