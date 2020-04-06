安全監控廠—晶睿通訊(3454)3月合併營收5億8924萬9000元，較2月增加18.47%，全球新冠肺炎疫情延燒，晶睿通訊對今年營運轉趨謹慎，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，各國採取邊境封鎖管制措施防止新冠肺炎疫情，對產業及公司營運有多少影響仍待觀察，由於整體商業環境遭到管制，謹慎看待未來營運。

由於代工客戶拉貨，且供應鏈陸續恢復中，晶睿通訊3月合併營收5億8924萬9000元，月增18.47%，年減6.7%，累計109年合併營收為15億7924萬元，較108年同期減少7.76%。

新冠肺炎在大陸爆發初期，晶睿通訊因三個區都在台灣，且有原料庫存，第1季生產出貨未受到影響，僅是擔心大陸供應商供貨問題，晶睿通訊表示，目前供應鏈陸續恢復中，因備有庫存以及供應鏈短中長期措施，所以影響不大。

晶睿通訊原本設定今年成長目標將高於IHS市調報告的未來五年整體產業年複合成長率8.3%目標，不過歐美新冠肺炎疫情一發不可收拾，讓晶睿通訊對今年營運轉趨謹慎。

廖禎祺表示，短期內需求還是存在，不過隨著疫情不斷擴大，代工客戶可能轉為長期訂單，並視市場變化進行調整，原本品牌專案長期訂單亦可能受到疫情影響遞延交貨時間，大型標案需求因疫情將有重大的調整，一般性需求亦變得比較疲弱，由於新冠肺炎對經濟活動影響蠻大的，目前公司難以預估疫情對第2季及下半年營運衝擊有多大，僅能謹慎看待。

(時報資訊)