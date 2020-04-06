小S女兒時尚照驚艷網友。(圖／翻攝自JORYA微博)

小S大女兒許曦文（Elly）遺傳媽媽好基因，年僅14歲就有高級時尚臉蛋，加上瘦長身材，日前登上時尚雜誌廣受好評，近日又幫服飾品牌拍攝宣傳照，花絮照曝光，媽媽在旁「動作指導」，似乎效果更好，讓網友超驚艷。

Elly擁有一張「高級厭世臉」，舉手投足間散發慵懶氣息，很有自己的特色和態度，但也有14歲少女的俏皮可愛，品牌方也稱讚她是「可鹽可甜的百變少女」，而在釋出的獨家花絮中，也可以看到小S在一旁專業技術指導，親自擺POSE讓Elly跟著做。

小S親指導女兒，網友驚簡直像一個模子刻出來。(圖／翻攝自JORYA微博)

小S女兒14歲就有模特兒底子。(圖／翻攝自JORYA微博)

她更不時溫柔鼓勵「這樣OK，很可愛」，並幫女兒調整姿勢，讓她快速進入狀態，而兩人一起擺出同樣姿勢，簡直像一個模子刻出來，完美遺傳媽媽的巨星基因，讓網友大讚「好清新！選對代言人」、「果然是小S的女兒」、「女兒要搶媽媽飯碗了」、「比媽媽美了」，並認為她有模特兒底子，未來發展可期。

(中時電子報)