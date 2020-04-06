新冠肺炎日漸嚴峻，有些案例無出國史卻被感染，如果感染途徑不明的話，指揮中心、醫療工作者及疫調人員可能會增加更多工作。對此，ICU名醫陳志金呼籲，大家可以把每天接觸過的人記下來，若真的確診，能較快找到感染源。

昨(5日)指揮中心公布，新增確診8人，累計共363確診案例。在363案中，案352為本土感染，但一直找不到感染源，經指揮中心疫調後，找到一名自美國返國確診者（案301）將病毒傳染給案352。

案301從發病到確診時間長達24天，證實為先前被確診的案301實踐大學兼任教師；指揮中心發言人莊人祥指出，案301大部分時間待在家中，但忘了提供曾到案352家拜訪資訊，雖然2人才接觸短短的1個小時，案352就被感染確診，所請大家不要輕忽病毒的嚴重性。

ICU名醫陳志金在臉書發文表示，追到感染源是好事，但也不禁感嘆，想找到感染源及匡列接觸者，不僅費時費力，且容易遺漏，「畢竟，要回憶幾個星期前，曾經接觸過的人，太難了」。因此他呼籲民眾，全民動起來，從現在開始，把每天接觸過的人都記錄下來，若不幸確診，還能讓疫調人員省不少時間。

陳志金醫師在臉書發文，呼籲全民動起來，記錄每天接觸者，使疫調人員更省時。（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)