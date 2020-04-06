全球首例！紐約動物園老虎也確診新冠肺炎 08:222020/04/06 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐約新冠肺炎疫情嚴峻，感染人數眾多，當地一間動物園的老虎也確診新冠肺炎，出現乾咳症狀，成為全球首隻感染病毒的老虎。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約新冠肺炎疫情嚴峻，感染人數眾多，當地一間動物園的老虎也確診新冠肺炎，出現乾咳症狀，成為全球首隻感染病毒的老虎。 美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約布朗克斯動物園一隻4歲的母老虎Nadia在出現乾咳症狀後，已經確診新冠肺炎，不過牠目前狀況穩定，預計會康復。 當局指出，除了Nadia，動物園內另外5隻老虎及獅子也出現呼吸道症狀。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #紐約 #動物園 #老虎 #確診 #獅子 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港首富李兆基外孫 確診新冠肺炎 15:152020/04/02 財經 政策利多激勵市場反彈 股票ETF淨流入增加 16:562020/04/02 財經 記錄疫情下的紐約 成陸作家遺作 04:092020/04/03 焦點新聞 紐約確診8.4萬人 比陸全國還多 04:102020/04/03 國際大事 姐姐確診新冠肺炎 女星被爆隱瞞實情照常上工 11:062020/04/03 娛樂 兒童連假暢遊動物園！來看河馬寶寶「水中喝奶」秀特技 15:062020/04/03 生活 禍不單行！英首相懷孕女友出現新冠病徵 06:002020/04/05 國際 老虎吃人？杭州野生動物世界：假的 09:502020/04/05 兩岸 小龐與志村健道別畫面曝光 追上去討抱惹哭網友 16:012020/04/05 生活 小龐和志村健道別畫面曝光 惹哭數十萬網友 22:512020/04/05 星奇 國際熱門新聞 新冠高燒不退！英國首相強生驚傳入院 - 國際 季辛吉：新冠病毒大流行 將永遠改變世界秩序 - 國際 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 兒子洩密！梅根真實姓名、工作曝光 - 國際 委內瑞拉提高戰備 防範美國入侵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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