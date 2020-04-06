紐約新冠肺炎疫情嚴峻，感染人數眾多，當地一間動物園的老虎也確診新冠肺炎，出現乾咳症狀，成為全球首隻感染病毒的老虎。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約布朗克斯動物園一隻4歲的母老虎Nadia在出現乾咳症狀後，已經確診新冠肺炎，不過牠目前狀況穩定，預計會康復。

當局指出，除了Nadia，動物園內另外5隻老虎及獅子也出現呼吸道症狀。

(中時電子報)