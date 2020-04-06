日本新冠肺炎疫情持續延燒，日本首相安倍晉三在聽取防疫專家們的意見後，近日可望發布「緊急事態宣言」。日本政府相關人士表示，發布的對象包括確診數最多的東京都首都圈和大阪府、兵庫縣等。

日媒報導，日本政府3月通過新型流感等對策特別措施法修正案，疫情緊張時可由首相發布緊急事態宣言。有鑑於東京都的確診人數已連日創新高紀錄，5日單日確診數增加到148人。東京都知事小池百合子要求政府盡快發布緊急事態宣言，故安倍親信等也透露，應該最近會有所決定，早晚會發布，只是時間的問題。

根據日本的新型流感對策特別措施法，發布緊急事態宣言的地區的民眾將被要求自律，盡量別外出，另可要求停用百貨公司、體育館、飯店等商業設施、限制舉辦活動、學校停課等，但鐵路、道路不會停駛、停用，可強制徵收開設醫院的用地等。

日本的緊急事態宣言不像海外各國實施「封城」那樣有強制力，即使發布宣言後，仍達不到禁止外出、鐵路停駛的「封城」效力。

(中時電子報)