苗栗縣竹南假日之森海濱，一名賴姓男子昨(5日)下午偕同徐姓、張姓友人在岸際海濱玩衝浪板，未料賴男遭強大的東北季風吹往西南外海一度失蹤，兩名友人發現友人失蹤緊張得立刻報案，家屬得知後也在現場焦急等待，警消及海巡出動大批人馬前往搜救，賴男卻於在傍晚6點多在距離指揮所外數百公尺上的沙灘上扛著風板閒晃，完全不知大批搜救人員正在找他，成了一場烏龍搜救，也讓大家虛驚一場。

據悉，竹南假日之森海濱，因有廣大沙灘，每逢冬天東北季風強勁時，非常適合玩風箏衝浪，2019年11月間就曾在此舉辦過國際風箏衝浪比賽。

5日下午，來自新竹的48歲賴姓男子，與徐姓、張姓等2名風箏衝浪同好，結伴前往假日之森玩衝浪，至下午近3時，疑因風向改變，將3人吹往西南方向外海，徐、張等2人解下救生衣自行游上岸獲救，但不見賴某蹤影後，趕緊打119電話報案求救。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風獲報，立即率領竹南分隊人車趕往，找到徐、張兩人了解情況後，立即通報海巡署第3岸巡大隊、苗栗救難協會等單位，由假日之森到長青之森間的岸際海域搜尋，但未所獲。

據徐、張表示，他們3人被風吹出離岸200公尺後，還一度看見賴某緊跟在身後，但稍後，他們感覺不對，自行游上岸後，就不見賴某蹤影。第一階段搜救行動沒有結果後，原本搜救人員將待晚間8時開始漲潮時，再展開第2階段搜救行動，但至6時18分就傳回好消息，賴某自行由後龍外埔海濱游上岸，安全脫困。

(中時電子報)