上櫃公司108年度財務報告形式審閱結果出爐，英格爾(8287)因其公告申報108年度財務報告顯示其淨值為負數，核有櫃檯買賣中心業務規則第12條之2第1項第4款規定之情事，自109年5月11日起，終止該公司之普通股股票在證券商營業處所買賣。

上櫃公司於3月31日完成公告申報108年度財務報告家數為776家(不含經主管機關核准延期公告申報之大略-KY(4804)，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢)，經櫃買中心統計，應申報之上櫃公司除恩得利公司(1333)未於期限內完成公告申報外，餘皆已完成，經形式審閱上櫃公司公告申報之108年度財務報告，上櫃有價證券應新增停止交易計有1家，應調整交易方式計有10家，並自109年4月7日起實施。

櫃買中心表示，中美實(4702)及愛地雅(8933)等2家公司因108年度財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通股交割；金利公司(5383)因會計師對其108年度財務報告業出具無繼續經營假設疑慮之查核報告，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

在新增停止交易之上櫃有價證券部分，恩得利(1333)公司因未依規定公告與申報108年度財務報告，又其前董事長林有欽個人轉投資公司之借款，私下以恩得利公司為借款之連帶保證人，屬重大內部控制缺失，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款及第22款規定之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

在新增為變更交易方法之上櫃有價證券方面，南璋(4712)及兆遠(4944)等兩家公司因108年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法；進泰(3465)、環瑞醫(4198)、通訊-KY(6404)及尚茂(8291)等4家公司因108年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

在繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券方面，華義(3086)108年度財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

至於英格爾(8287)公司因其公告申報108年度財務報告顯示其淨值為負數，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第4款規定之情事，本中心自109年5月11日起，終止該公司之普通股股票在證券商營業處所買賣。

此外，針對經主管機關核准延期公告申報之上櫃公司，其嗣後所公告申報之財報依本中心形式審閱結果若有需調整交易方式之情事者，將於其公告申報次日再行依規公告。

(時報資訊)