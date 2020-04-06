新冠肺炎疫情延燒，清明連假許多地區都湧入大量遊客，就怕防疫出現破口，新北市長侯友宜指出，一個多月前大甲媽祖遶境活動被眾人撻伐，怎麼會清明節大家卻都跑去風景區群聚，令人擔憂，蔡正元也認同他的說法。

侯友宜昨日出席防疫會議時指出，當訂房率出現七、八成時，就是可能出現破口的時候，清明連假大家跑到風景區群聚，令人擔憂、令人搖頭，更令人難過，呼籲民眾「別讓這陣子的努力都白費了」，接下來連假應加強管控、分流。

對此，蔡正元在臉書表示，「侯友宜講的對！」不解為什麼大甲媽祖遶境，政府從上到下知道要阻止舉行，這次連假卻放任墾丁、阿里山等風景區人擠人？

蔡正元說，現在最大疫情來源是歐美日和東南亞各地入境客，為什麼不全部檢疫普篩？侯友宜憂心前面的辛苦白費了，醫師吳肇鑫也擔憂疫情因而大爆發，看看大陸緊緊張張防堵境外輸入的狀況。

(中時電子報)