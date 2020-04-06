非洲聯盟（African Union）近日公布最新報告顯示，受到新冠肺炎疫情延燒的衝擊，非洲大陸今年經濟成長恐將萎縮，預估高達2千萬人將面臨失業命運。

非洲開發銀行（ADB）在疫情爆發前預估，非洲今年國內生產毛額 （GDP）可望達到3.4％。但據非洲聯盟最新預估，由於肺炎疫情衝擊國內觀光產業，加上全球經濟走緩、油價與大宗商品價格暴跌，非洲今年經濟恐怕萎縮0.8％，最慘可能萎縮1.1％。

非洲聯盟分析師指出，若疫情持續擴散的話，那非洲公家與私營機構恐怕會有近2千萬人因此失業。

(工商 )