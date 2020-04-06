疫情衝擊經濟 非洲2千萬人恐失業 08:592020/04/06 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 非洲聯盟（African Union）近日公布最新報告顯示，受到新冠肺炎疫情延燒的衝擊，非洲大陸今年經濟成長恐將萎縮，預估高達2千萬人將面臨失業命運。 非洲開發銀行（ADB）在疫情爆發前預估，非洲今年國內生產毛額 （GDP）可望達到3.4％。但據非洲聯盟最新預估，由於肺炎疫情衝擊國內觀光產業，加上全球經濟走緩、油價與大宗商品價格暴跌，非洲今年經濟恐怕萎縮0.8％，最慘可能萎縮1.1％。 非洲聯盟分析師指出，若疫情持續擴散的話，那非洲公家與私營機構恐怕會有近2千萬人因此失業。 (工商 ) #失業 #非洲聯盟 #萎縮 #非洲 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情持續 青年首當其衝 04:102020/04/03 時論廣場 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 Fight COVID-19 全球首檔抗疫債 募資30億美元 04:092020/04/05 財經要聞 非洲自貿協定將啟動 04:092020/04/05 產業特刊 2月逼近16萬人 隱藏性失業 登九年最高 04:102020/04/06 財經要聞 新聞分析－沉睡的隱藏性失業，醒了 04:102020/04/06 財經要聞 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1分鐘讀財經》川普喊破喉嚨也沒用！2巨頭又變臉 油價慘劇沒完 - 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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