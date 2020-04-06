因肺炎疫情影響，很多人被迫在家裡做遠距上班或上課，推升企業及個人增加對 PC、NB、PAD、遠端網通產品、企業建置雲端伺服器及儲存的 大量需求，造就近期PC、NB、PAD、伺服器缺貨及供應吃緊。

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清表示，台股大盤及個股股價從 1 月底以來大跌，3 月中下旬因國安基金宣布進場護盤、美股跌深反彈，台股大盤及個股股價出現急彈格局，不管是什麼股票都會出現跌深反彈。

即使許多人認為這是短暫現象，但總比很多3C電子產品乏人問津及手機換機需求降低要好，因而近期營收以PC、遠端視訊及網通產品為主的個股股價反彈最為強勢，儼然成為短線台股反彈的主角，反彈幅度優於其他電子股及傳產股。

不過，近期 PC、遠端視訊及網通產品相關個股股價大幅反彈，不建議再大量投資及追高股價，更需提防股價出現漲多回檔的可能。

陳國清進一步分析，持有上述相關個股者，建議逢高獲利了結，等待股價回跌，再來投資。

(中時電子報)