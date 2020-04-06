新冠肺炎肆虐全球，其中不僅只有疫情造成的影響，連經濟也受到重創，間接成為另一波災情。各行業在抗疫期間，不少公司行號營收減少，為平衡開支不得不裁員，引發一波失業潮；紐約一名佛心房東，不忍租客遭裁員沒收入，阿莎力宣布名下18棟公寓四月份的租金全免。

根據《紐約時報》報導，這名59歲的佛心房東薩勒諾（Mario Salerno），在布魯克林區擁有18棟公寓大樓，當中有80間出租公寓至少有200多名房客，每個月光靠收房租，就能進帳一、兩百萬美元；近日，他不忍心看到自己的房客因為疫情被裁員、付不出房租而傷腦筋，特別貼出公告宣布四月租金全免，並要大家別擔心，所有問題都能得到解決的。

房客金迪爾（Paul Gentile）則表示，自己就是疫情的受害者。他原本在一間私人事務所上班，3月份剛被解雇，目前只能依靠存款支付帳單以及11月即將舉行的婚禮費用，而他一點都不驚訝薩勒諾會這樣做，因為自己在這住了四年，只要房子有問題，像是天花板漏水等緊急狀況，薩勒諾都會馬上處理，是個模範房東，「通常你不會看到這種情況，尤其是紐約市房東與房客之間的關係。他（薩勒諾）真的很棒」。

薩勒諾接受採訪時說道，自己不在乎四月份沒有租金收入，也尚未計算免除的房租總金額是多少，他只希望能減輕房客負擔，希望大家都能平安度過這艱難的時刻，並喊話要房客照顧好家人和自己的健康。

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(中時電子報)