《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（6）日的國際新聞重點。

【1】新冠高燒不退！英國首相強生驚傳入院

新冠病毒陰影持續在唐寧街10號揮之不去！日前才因又出現新冠徵狀，二度在家自主隔離的英國首相強生（Boris Johnson）5日驚傳送醫檢查。

【2】日相安倍近日可望發布「緊急事態宣言」

日本新冠肺炎疫情持續延燒，日本首相安倍晉三在聽取防疫專家們的意見後，近日可望發布「緊急事態宣言」。日本政府相關人士表示，發布的對象包括確診數最多的東京都首都圈和大阪府、兵庫縣等。

【3】全球首例！紐約動物園老虎確診新冠肺炎

紐約新冠肺炎疫情嚴峻，感染人數眾多，當地一間動物園的老虎也確診新冠肺炎，出現乾咳症狀，成為全球首隻感染病毒的老虎。

【4】禍不單行！遭拔官美艦長確診新冠肺炎

美國航空母艦「羅斯福號」上百船員感染新冠病毒，艦長克勞齊上校因為向上級求援、撤離船員的求救信外洩遭拔官，《紐約時報》引述消息人士透露，克勞齊上校也不幸感染新冠肺炎。

【5】我們將會成功！英國女王罕見電視演說 溫情打氣

新冠疫情肆虐包括英國等全球多國，93歲高齡的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）台灣時間今（6日）凌晨3點發表非常罕見的電視特別演說，呼籲國民面對疫情要展示自律和保持幽默感，同時也感謝醫療前線醫護人員的努力。她強調，「我們將會成功」，所有人將能與親友再會。

(中時電子報)