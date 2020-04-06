昨天起台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪。（中央氣象局提供／林良齊台北傳真）

昨天起台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪。（中央氣象局提供／林良齊台北傳真）

昨天起台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪，變夢幻銀白仙境。

中央氣象局指出，今日依舊受東北季風及華南雲雨區雙重影響，海峽上水氣移入，全台水氣偏多，中部以北及東北部地區上半天空檔較多，降雨以不定時飄雨為主，下半天起又將出現另一波雨勢，還是有出現局部大雨的機率，其他地區雲量偏多，也可能有局部陣雨或雷雨，外出活動請留意天氣變化。

(中時 )