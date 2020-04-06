降下4月雪 玉山早上7：10變夢幻銀白仙境 09:022020/04/06 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨天起台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪。（中央氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天起台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪。（中央氣象局提供／林良齊台北傳真） 昨天起台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪。（中央氣象局提供／林良齊台北傳真） 昨天起台灣受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚亦較涼，玉山也從今天早上7點10分開始降雪，變夢幻銀白仙境。 中央氣象局指出，今日依舊受東北季風及華南雲雨區雙重影響，海峽上水氣移入，全台水氣偏多，中部以北及東北部地區上半天空檔較多，降雨以不定時飄雨為主，下半天起又將出現另一波雨勢，還是有出現局部大雨的機率，其他地區雲量偏多，也可能有局部陣雨或雷雨，外出活動請留意天氣變化。 (中時 ) #東北 #華南 #季風 #地區 #水氣 #玉山 #下雪 也許您會感興趣 推薦閱讀 守護抗疫天使 東北角餐廳贈防疫元氣便當 13:232020/04/02 生活 清明連假濕涼！北部降雨時間長 持續到下到這天 22:222020/04/02 生活 陸證監會擬對防疫抗疫企業IPO和再融資優先審核 23:152020/04/02 兩岸 清明收假慎防大雨 降雨持續到下周三 22:172020/04/03 生活 細胞簡訊發布示警 陳時中籲民眾暫勿前往人多地區 14:182020/04/04 生活 為何南極鮮少下雪還有超厚冰層？ 21:112020/04/04 搜奇 鋒面夾擊！明全台有雨 東北半部恐現大雷雨 22:242020/04/04 生活 玉山金 短線守穩周線 04:092020/04/05 證券．權證 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 08:392020/04/05 生活 吳德榮：今午後2地區雨勢增大 10:542020/04/05 生活 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 學校急查清明旅遊史！到過11風景區「先請假1周」 - 生活 新冠病毒持續變強？台大醫驚吐一句 - 生活 社區破口？自美返國躲過居家檢疫後今天才確診 - 生活 疫情出現重大變化？指揮中心10：00最新說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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