上週五(4/3)美國公布新增非農就業(萬人)報-70.1，受新冠疫情影響不如預期，且紐約單日死亡人數激增，華爾街指出，未來經濟數據恐更加險峻，使連假期間美股四大指數下挫，跌幅介於3.27%至4.47%，而上週五(4/3)指標股AMD、Nvidia、高通跌逾4%，Apple跌1.44%，台積電ADR跌2.22%。

新冠疫情雖未趨緩，但全球股市未再破低，皆有呈現一波反彈，台股在近期彈升過程，遇節前賣壓開高走低，4月1日指數最終下跌44.43點，跌幅0.46%，收在9,663.63點，成交金額為1,180.95億元。

三大法人合計賣超45.02億元，外資賣超47.07億元、投信買超21.86億元、自營商賣超19.81億元。

指數波動逐漸收斂，未來有機會在10日線與月線之間游走，跌破10日線則有可能回測前低，突破月線則有利轉強，區間格局下，建議控制持股比重，慎防持股過高，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

(時報資訊)