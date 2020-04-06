台股上周三（4月1日）全體上市公司總市值為29兆3,841.43億元，較前周五（3月27日）總市值減少1,035.05億元，周減幅為0.35％。群益證券看本周台股指數區間為9,200-10,000點，本周看好四大題材類股，包含：5G基建概念、記憶體股、雲端伺服器股、離岸風力發電股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.聯準會端出無限QE，前後任主席改變中立立場，積極看好美國疫情控制後經濟將出現強勁復甦，並且強調聯準會仍有很多工具適時推出。

2.國安基金與政府基金進場護盤維護市場穩定，基本原則是阻斷台股被國際股市系統性風險導致崩跌，並且維繫盤面的輪動氣氛。

3.美元指數跌穿回100之下，美國強力介入避免美元慌風暴，重蹈2008年金融海嘯時去槓桿（deleverage）風險降低。

4.疫情肆虐引發在家上班（WFH）趨勢，筆電、伺服器、平板電腦、線上會議、網購商機，也帶動半導體DRAM需求。

(工商 )