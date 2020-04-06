繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）宣布全球OEM合作夥伴將推出超過100款搭載NVIDIA GeForce繪圖處理器（GPU）且輕薄快速的筆記型電腦，其中包含甫推出的GeForce RTX 2080 SUPER及2070 SUPER GPU。同時也推出一系列搭載RTX 2060的筆記型電腦，售價僅999美元起。

這次全新推出的筆記型電腦皆搭載NVIDIA Turing架構，其整合專門處理即時光線追蹤與人工智慧（AI）的硬體核心，為當今最熱門的遊戲以及主要的內容創作應用程式提供更高效能與強化的視覺保真度。

其中多款筆記型電腦皆採用Max-Q設計，這是一項透過全新功能提升效能的NVIDIA技術，可為行動裝置平台提供最快的效能與最高的效率。

NVIDIA遊戲事業部資深副總裁Jeff Fisher表示，大約一年半前，NVIDIA的即時光線追蹤（realtime ray tracing）技術徹底改變了繪圖領域的樣貌，讓遊戲在視覺、遊玩方式和體驗上都產生巨大的改變。最讓人驚艷的是，現在只需花費999美元就能享受到這項技術。也因為Max-Q，消費者可以在廣泛的價格帶中恣意挑選各種極致輕薄的筆記型電腦。

NVIDIA Max-Q技術在幾年前推出時重新定義了遊戲筆電的樣貌，打造出有史以來最輕薄、最高能源效率的全新便攜式筆記型電腦。全新Max-Q設計的效能是先前的兩倍，並導入可提高效能以及延長電池壽命的功能。

新設計特性包括動態效能提升（Dynamic Boost），以每幀為單位，智慧且自動地調整GPU和CPU間的功率，提高整體遊戲效能。動態效能提升是自動且可自行調適的，能在不增加系統功耗的情況下提供更高的效能。NVIDIA 與記憶體合作夥伴共同合作，讓新型的低電壓GDDR6記憶體在提高儲存效率的同時提供高效能。

新筆電支援Advanced Optimus，這是一項具突破性的顯示技術創新，可透過NVIDIA G-SYNC技術提供更長的電池壽命帶來身歷其境、零卡頓的遊戲體驗。Advanced Optimus可控制由哪個GPU驅動顯示器，並在適當的時間和適當的工作負載下決定運用特定的GPU，動態且即時地切換而無需重啟系統。全新的Lenovo Legion筆記型電腦是全球第一批採用這個開創性新技術的產品。

新筆電採用新一代的穩定器（Regulator）效率，新一代的電壓穩定器有助於最佳化系統設計，讓GPU可以更有效地運作，同時提供更高的整體效能。支援DLSS 2.0（深度學習超級採樣；Deep Learning Super Sampling）是由RTX GPU上的專用AI處理器Tensor核心提供支援。DLSS 2.0是一個經改良的深度學習神經網路，可以在提高幀率的同時生成精緻、銳利的遊戲畫面。它能提高遊戲效能的空間，同時透過提高輸出分辨率最大化光線追蹤設定，並延長電池壽命最多達20％。

NVIDIA同時宣布推出10款全新搭載RTX SUPER GPU與Intel全新第10代Core處理器的RTX Studio筆記型電腦。目前供應廠商包含宏碁、技嘉、微星與Razer，對於追求極致的影片畫面及3D效能的創作者來說將是最完美的解決方案。

目前有超過45款頂級創作應用程式皆採用RTX GPU中RT核心的RTX加速功能，包含Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolve、AutoDesk、Arnold、Blender等。

由全球多家合作夥伴所推出的全新RTX遊戲與Studio筆電將於4月15日當週上市，而更多新品也將於5月陸續推出。筆電的型號、配置與售價將根據各地區與合作夥伴的供應狀況而有所不同，但皆包括來自宏碁、華碩、Clevo、Dell、技嘉、HP、Lenovo、微星、Razer等品牌的設計。

搭載RTX 2060的筆電售價自999美元起，包括Acer Nitro 5、ASUS ROG Strix G15、HP Omen 15、MSI GF65 Thin、Lenovo Legion Y540與5i，以及MSI GF65 Thin，更多新品也將陸續推出。

(工商 )